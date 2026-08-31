LIVE: Djurgården – Mjällby

STOCKHOLM. Djurgårdens IF tar emot Mjällby AIF.

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Djurgårdens IF tar emot de regerande mästarna Mjällby AIF på 3Arena i Stockholm. Djurgården kommer senast från en tung seger mot Malmö FF samtidigt som Maif nyligen förlorat playoff till Europa League mot Red Bull Salzburg.

Nu ställs lagen mot varandra och för Djurgården handlar det om att ta poäng för att hänga på i den allsvenska toppstriden medan Mjällby behöver en vinst för att inte halka efter i den nedre halvan av tabellen.

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