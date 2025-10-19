LIVE: Hammarby IF – AIK

Stockholmsderby på 3 arena.

Hammarby IF tar emot AIK denna söndag.

FotbollDirekt är på plats och liverapporterar från matchen.

Säsongens sista Stockholmsderby går av stapeln denna söndag.

Hammarby tar emot AIK på 3 arena och det är mycket som står på spel.

Mjällby kan bli svenska mästare samtidigt som de båda Stockholmslagen satsar mot en Europaplats till nästa säsong.

