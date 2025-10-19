Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby IF – AIK

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Stockholmsderby på 3 arena.
Hammarby IF tar emot AIK denna söndag.
FotbollDirekt är på plats och liverapporterar från matchen.

Säsongens sista Stockholmsderby går av stapeln denna söndag.
Hammarby tar emot AIK på 3 arena och det är mycket som står på spel.

Mjällby kan bli svenska mästare samtidigt som de båda Stockholmslagen satsar mot en Europaplats till nästa säsong.
FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar dagens match.

Hammarby IF
Ej påbörjad
0
0
AIK
Casper Nordqvist
October 19, 2025 at 11:42 AM
Casper Nordqvist
October 19, 2025 at 11:37 AM

Knappa halvtimmen till avspark. Det börjar fyllas på rejält här inne. Blir kul match detta! Ska Mjällby bli mästare i kavaj eller ska Hammarby hålla guldstriden vid liv? Det återstår att se! 

Rasmus Hjortling Olofsson
October 19, 2025 at 11:01 AM

Ungefär en timme till avspark och båda lagen har nu kommit med sina startelvor!

Hammarby IF: Hahn – Fofana – Eriksson – Vagic – Winther – Tekie – Karlsson – Besara – Lahdo – Abraham – Madjed.

AIK: Nordfeldt – Thychosen – Papagiannopoulos – Csongvai – Nissen – Salétros – Ali – Hove – Ayari – Yohanna – Flataker.

