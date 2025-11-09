Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby – IF Elfsborg

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Hammarby mot IF Elfsborg i den allsvenska slutomgången.
FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar från matchen.
Följ liverapporteringen nedan.

Allsvensk slutomgång och på 3 arena väntar möte mellan Hammarby och IF Elfsborg.
FotbollDirekt är på plats på matchen och liverapporterar.

Hammarby IF
1 Halvlek
1
0
IF Elfsborg
Frank Junior Adjei
( 17′)
Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:50 PM

51′ Nu står det klart att Pettersson inte kan fortsätta och in kommer Simon Eriksson 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:50 PM

51′ Många tilläggsminuter blir det då Pettersson legat däckad efter duell med Paulos Abraham

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:45 PM

45′ Pettersson med jätteräddning på Besaras distansskott när nog de flesta räknat in Besaras 18:e mål för säsongen, men kaptenen snuvas skytteligaledning. Diabate och Priske fortsatt mållösa de också så här långt. 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:40 PM

40′ Lahdo sätter fart på egen planhalva och sparkas ner. Solklar varning på Johan Larsson vilket det också blir. Just Lahdo har kanske imponerat allra mest av de 22 spelarna på planen så här långt. 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:32 PM

32′ Pigge Lahdo skjuter utanför straffområdet men får inte igenom skottet. Block av Elfsborgsförsvarare. 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:29 PM

30′ Besara drar frisparken i muren och därefter skjuter Skoglund över i andravåg. 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:28 PM

28′ Lahdo fixar frispark i mycket bra läge att skjuta för ni vet vem… Nahir Besara. Dags för 18:e målet för säsongen? 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:27 PM

Tio minuter har vi spelat efter målet och det har varit rätt dött i ärlighetens namn sedan Adjeis pärla. 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:26 PM

Här har ni målet från Adjei, mycket vackert och skickligt gjort av mittfältaren 

Casper Nordqvist
November 9, 2025 at 02:18 PM

17′ Adjei dribblar och skjuter bollen upp i krysset. Ett drömmål av Bajens sommarvärvning från Värnamo. 

