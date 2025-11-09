LIVE: Hammarby – IF Elfsborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby mot IF Elfsborg i den allsvenska slutomgången.
FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar från matchen.
Följ liverapporteringen nedan.
Allsvensk slutomgång och på 3 arena väntar möte mellan Hammarby och IF Elfsborg.
FotbollDirekt är på plats på matchen och liverapporterar.
51′ Nu står det klart att Pettersson inte kan fortsätta och in kommer Simon Eriksson
51′ Många tilläggsminuter blir det då Pettersson legat däckad efter duell med Paulos Abraham
45′ Pettersson med jätteräddning på Besaras distansskott när nog de flesta räknat in Besaras 18:e mål för säsongen, men kaptenen snuvas skytteligaledning. Diabate och Priske fortsatt mållösa de också så här långt.
40′ Lahdo sätter fart på egen planhalva och sparkas ner. Solklar varning på Johan Larsson vilket det också blir. Just Lahdo har kanske imponerat allra mest av de 22 spelarna på planen så här långt.
32′ Pigge Lahdo skjuter utanför straffområdet men får inte igenom skottet. Block av Elfsborgsförsvarare.
30′ Besara drar frisparken i muren och därefter skjuter Skoglund över i andravåg.
28′ Lahdo fixar frispark i mycket bra läge att skjuta för ni vet vem… Nahir Besara. Dags för 18:e målet för säsongen?
Tio minuter har vi spelat efter målet och det har varit rätt dött i ärlighetens namn sedan Adjeis pärla.
Här har ni målet från Adjei, mycket vackert och skickligt gjort av mittfältaren
17′ Adjei dribblar och skjuter bollen upp i krysset. Ett drömmål av Bajens sommarvärvning från Värnamo.
Den här artikeln handlar om: