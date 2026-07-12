LIVE: Hammarby – Kalmar FF

Hammarby tar emot Kalmar FF hemma på 3Arena.

Följ matchen här!

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Hammarby gör sin första hemmamatch sedan uppehållet. Det är också Henrik Rydströms första hemmamatch som Bajens tränare.

Det sker inte heller mot vilket motstånd som helst. På andra sidan strå Kalmar FF, klubben som Henrik Rydström spelade över 500 matcher för och som han också varit tränare för.

FD:s Casper Nordqvist är på plats på 3Arena. Här kan du följa matchen!