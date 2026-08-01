Klart: Danny Welbeck till Chelsea
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Chelsea värvar rutin.
Danny Welbeck, 35, är klar för Londonklubben.
Chelsea förstärker offensiven inför säsongen. 35-årige Danny Welbeck, senast i Brighton, ansluter till Londonklubben på ett kontrakt över två säsonger.
– Jag är verkligen hedrad över att komma till en klubb av den här storleken vid vad som känns som en riktigt spännande tid. Jag känner redan några av killarna och jag har haft fantastiska samtal med managern och känner redan den kopplingen, säger Welbeck på Chelseas hemsida.
35-åringen har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Arsenal och Watford. Forwarden har gjort 400 matcher i Premier League.
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