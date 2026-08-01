SOLNA. Han var tillbaka på svensk mark.

För FotbollDirekt berättar Atlético Madrids David Hancko om speciella känslorna att återigen spela fotboll i Sverige.

– Jag gjorde min startdebut i landslaget mot Sverige här 2018 och jag gillar verkligen det här landet, säger 28-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ FotbollDirekt

Det är inte många som minns Sverige-Slovakien inför rekorddåliga publiksiffran 9 876 på Nationalarenan i Solna i oktober 2018.

Möjligen Kristoffer Peterson som gjorde sin enda landskamp där i höstrusket som dessutom var olycklig att tappa bollen vilket ledde till slovakernas mål – och så David Hancko som gjorde sin första start i landslaget mot Sverige.

– Min riktiga landslagsdebut var här i Sverige, jag tror det var 2018, säger Hancko när FD träffar honom nu efter att Atlético Madrid träningsspelat mot Manchester United i just Solna åtta år senare.

1-1 blev det, eller hur?

– Ja 1-1, säger Hancko och ler.

Hanckos hyllning till Sverige: ”Verkligen njutit av att vara här”

Nu mot United var det Atlético som inledde bäst med doldisen Arnau Ortiz tidiga mål efter fem minuter, men i andra halvlek vände United med två mål av Bryan Mbeumo.

Trots förlusten lämnar Hancko svensk mark med belåten min.

– Det är så klart speciellt för mig att vara tillbaka i Sverige. Visst, min första landskamp var i Slovakien några dagar tidigare med ett inhopp på tio minuter men här i Sverige var min första landskamp från start. Jag gillar verkligen det här landet, det är väldigt nice här och vi har verkligen njutit av att vara här, säger Hancko till FotbollDirekt.

VM-spelarna från Spanien och Argentina saknades i Atlético

Atlético saknade i matchen mot United sina VM-spelare från finalen i form av spanjorerna Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo och Alex Baena samt argentinarna Juan Musso, Nahuel Molina, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Julian Alvarez och Guiliano Simeone som fortsatt har semester.

– Klart det är lite konstigt med så många borta, men även United hade spelare borta. Jag tycker att våra unga spelare visade att de kan spela och jag är glad över vad jag sett i träning och vilka förändringar som vi gjort, säger Hancko.

Att merparten av de 25 000 åskådarna på plats på Nationalarenan i Solna den här lördagen supportade Manchester United tycker 28-årige slovaken som kom till Atlético Madrid förra sommaren inte är konstigt.

– Nej, globalt är United större än oss, avslutar Hancko för FD.