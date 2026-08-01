Officiellt: IFK Göteborg värvar supertalang

IFK Göteborg plockar in en ny målvakt.

Det är William Anttonen som ansluter från Karlslund.

– Det finns väldigt bra förutsättningar för att lyckas i IFK Göteborg, säger 16-åringen i ett uttalande.

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IFK Göteborg har haft skadebekymmer på målvaktspositionen under delar av säsongen. Nu stärker laget upp med ett namn för framtiden.

16-årige William Anttonen ansluter från Karlsunds IF. Kontraktet med Blåvitt sträcker sig till sommaren 2029. Den talangfulle keepern kommer att finnas tillgänglig för P19, U21 och A-laget.

– Det finns väldigt bra förutsättningar för att lyckas i IFK Göteborg. Under hela den tid vi haft kontakt har jag känt att klubben varit tydlig med hur man ser på mig och vilken plan som finns för min utveckling. Det ska bli oerhört kul att flytta till Göteborg och bli en del av Blåvitt, säger William Anttonen på IFK Göteborgs hemsida.

Blåvitts scoutingansvarige David Vukovic om nyförvärvet:

– William är en av Sveriges mest lovande unga målvakter och vi är väldigt glada över att han nu är hos oss, trots stor konkurrens om hans underskrift från både svenska och utländska klubbar.

Anttonen har representerat Sveriges U15- och U16-landslag.