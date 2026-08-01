United vände och vann mot Atlético i Solna

SOLNA. Bryan Mbeumo blev matchhjälte när Manchester United vann träningsmatchen mot Atlético Madrid med 2-1 där anfallaren gjorde engelsmännens bägge mål i vändningen på Nationalarenan i Solna.

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Atlético Madrid saknade ett hav av spelare som fortsatt är lediga efter VM, men ändå var det spanjorerna som tog ledningen mot Manchester United på ett 22-gradigt Nationalarenan i Solna.

Doldisen Arnau Ortiz slog ett inlägg som överraskade då ingen spelare var på bollen vilket ställde Tom Heaton i Uniteds mål. Detta redan efter fem minuters spel.

I andra halvlek skulle dock United vända på steken. Bryan Mbeumo slog in en straff i 53:e minuten och tryckte därefter in tvåan med kvarten kvar efter förarbete från nyss inbytte Jack Fletcher – son till förre United-mittfältaren Darren Fletcher.

De dryga 25 000 på plats fick jubla då nästan alla åskådare hejade på det engelska storlaget och efter slutsignal fick kapten Harry Maguire ta emot en liten pokal att lyfta ihop med medspelarna.

United spelar sin första Premier League-match 22 augusti borta mot Hull, Atlético sin första La Liga-match 19 augusti hemma mot Málaga.