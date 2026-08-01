Dahlström derbyhjälte för Varberg

Varbergs Bois tog emot Falkenberg i superettan.

Hallandsderbyt slutade 2–1 till Varberg.

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Under lördagen drabbade Varbergs Bois och Falkenbergs FF samman i ett Hallandsderby. Förutom den lokala rivaliteten är båda lagen med och slåss i toppen av superettan-tabellen.

Det var hemmalaget som tog ledningen. I den 31:a minuten satte Wilhelm Ärlig 1–0 till Varberg.

I den andra halvleken svarade Falkenberg. Dryga 20 minuter in i andra akten kvitterade FFF genom Godwin Aguda.

Matchen såg ut att gå mot ett oavgjort resultat. Men i den 92:a (!) minuten satte Varberg-inhopparen Niklas Dahlström 2–1.

Segern innebar att Varberg klev upp i tillfällig serieledning.