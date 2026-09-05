Lugn – trots formsvackan: ”En väldigt privilegierad situation”

Sirius leder alltjämt allsvenskan – trots tre raka nederlag.

Lagkaptenen Henrik Rönnlöf Castegren manar nu till lugn i de egna leden.

– Vi har satt oss själva i en väldigt bra sits inför hösten, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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IK Sirius var obesegrade i allsvenskan fram till och med omgång 16. Efter det har det mesta gått snett för serieledarna.

Det blåsvarta laget från Uppsala har nu tre raka nederlag i allsvenskan mot Mjällby, BK Häcken och Malmö FF. Den tidigare så raka vägen till SM-guldet ser desto krokigare ut inför den tjugonde omgången.

– Man måste verkligen sätta det i perspektiv, förkunnar Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Castegren när FotbollDirekt når honom.

Försvararen pekar på att Sirius ledde med åtta poäng när serien gick på uppehåll, jämfört med de sex poäng som Uppsalalaget leder med i dagsläget.

– Man kan vrida och vända på det till sin nackdel eller sin fördel, men oavsett hur man vänder på det så har vi försatt oss själva i en väldigt bra sits inför hösten, säger han och fortsätter.

– Vi är inte nöjda med våra prestationer och resultaten som vi fått. Men jag tror att de här veckorna kommer att ha varit väldigt nyttiga för oss när vi summerar säsongen, oavsett hur den slutar. Jag ser väldigt ljust på framtiden, säger han

Saknaden efter Ure – ”Gäller att vi blickar framåt”

Trots att Sirius fortfarande leder serien med god marginal har tvåan Hammarby målats upp som en reell konkurrent om SM-titeln. Även Djurgården, en poäng bakom ”Bajen”, finns med i beräkningen.

Rönnlöf Castegren ser däremot inget annat än möjligheter inför fortsättningen.

– Jag förstår att det skrivs mycket och pratas mycket när vi leder serien, vilket bara är roligt. Men jag tror att vi som spelare i vardagen måste se rationellt på det och inse att det är en väldigt privilegierad situation vi befinner oss i. Vi spelar om roliga saker och det finns bara möjligheter.

– Vi har fortfarande bara förlorat tre matcher på hela säsongen. Det är inte mer dramatiskt än att vi har släppt in fler mål än motståndaren, tillägger han.

Robbie Ure såldes till Sevilla för en rekordsumma under sommaren. Foto: Bildbyrån

Hur mycket påverkas det av att Robbie Ure inte är kvar?

– Det är klart att det känns. Men många av de matcherna som vi förlorade efter att han lämnat har mer handlat om individuella misstag eller bristande försvarsspel. Mycket går ju såklart att koppla till Robbie för vi vet ju alla hur bra han var, menar lagkaptenen.

– Men det gäller att vi blickar framåt. Jesper Uneken är tillbaka nu och även om han kommer att behöva tid så är han en typ av spelare som vi har dragit stor nytta av tidigare.

En som däremot blir kvar åtminstone över hösten är Isak Bjerkebo. Under torsdagen meddelade Sirius att yttern inte bara stannar, han förlängde även sitt avtal till 2030.

– Det skickar definitivt en signal, men vi är bara glada att han är kvar. Men det är fint av Sirius att förlänga hans avtal och visa uppskattning för det han har presterat. Det inbringar verkligen energi till oss, menar lagkaptenen.