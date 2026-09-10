Mardrömsbeskedet: Gais-stjärnan korsbandsskadad

Gais meddelar ett tungt besked.

Mittfältaren Frosti Thorkelsson är korsbandsskadad.

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Gais-spelarna Gustav Lundgren och Kevin Holmén har saknats hela säsongen på grund av skada.

Nu meddelar Gais ytterligare en tung skadesmäll.

Det är mittfältskuggen Frosti Thorkelsson som har ådragit sig en korsbandsskada under tisdagens träningspass. Nu väntar operation för islänningen.

Thorkelsson anslöt till Gais inför fjolårssäsongen och har noterats för totalt sex mål på 33 matcher.