Mardrömssiffror: Där är Blåvitt sämst i hela allsvenskan

IFK Göteborg har inte hållit nollan i en enda allsvensk match i år.

Det är ”Blåvitt” ensamma om i hela serien.

Till och med Örgryte, som är enda lag som har släppt in fler mål, har lyckats hålla tätt.

Stefan Billborn, tränare, och Tobias Heintz. Foto: Bildbyrån

Det blev en ny förlust för IFK Göteborg när den klassiska rivalen AIK var på besök i förra helgen. ”Blåvitt” tog en tidig ledning men tappade till 2–1 och inkasserade med det säsongens femte (!) förlust i allsvenskan.

Inför söndagens klassikermöte med Malmö FF på Eleda stadion placerar sig ”Blåvitt” på negativ kvalplats (på samma poäng som Degerfors) med tre poäng upp till Kalmar på tolfte plats. Och nu kommer riktiga mardrömssiffror för IFK Göteborg.

Sämre än Öis

På elva försök har ”Blåvitt” nämligen inte klarat av att hålla nollan bakåt en enda gång. Med det har krisklubben sämst facit i hela serien.

Match Resultat IF Elfsborg – IFK Göteborg 2–0 IFK Göteborg – BK Häcken 0–2 Halmstads BK – IFK Göteborg 1–1 Kalmar FF – IFK Göteborg 1–1 IFK Göteborg – Gais 2–2 Djurgårdens IF – IFK Göteborg 6–0 IFK Göteborg – Hammarby IF 0–1 Örgryte IS – IFK Göteborg 2–3 IFK Göteborg – Mjällby AIF 1–1 Västerås SK – IFK Göteborg 4–5 IFK Göteborg – AIK 1–2

Samtliga andra allsvenska lag under säsongen 2026 har klarat av att hålla tätt defensivt vid åtminstone ett tillfälle. Till och med den allsvenska jumbon Örgryte, som är enda lag i serien som har släppt in fler mål (28) än IFK Göteborg (24), har hållit nollan intakt i en match i år, borta mot regerande mästaren Mjällby i den andra omgången (0–2).

Om trenden fortsätter mot Malmö FF i dag kan ”Blåvitt” släppa in fler än två mål i tre raka ligamatcher för första gången sedan 2024.

Klassikermötet mellan MFF och IFK Göteborg startar klockan 14:00 under söndagen.