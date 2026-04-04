Mardrömsstart för Degerfors: ”Det är tungt”

Degerfors spelade sin första allsvenska hemmapremiär på Stora Valla sedan 1997.

Det slutade i en klar förlust mot IK Sirius.

Det har varit frågetecken kring huruvida gräset på Stora Valla varit i tillräckligt gott skick för att vara värd för Degerfors IF hemmapremiär mot Sirius.

Till slut stod det klart att ”Bruket” får spela på sin hemmaborg i en allsvensk premiärmatch för första gången sedan 1997.

Det blev däremot inte den premiär som Degerfors önskade sig. Matchen slutade 3–0 till gästande Sirius.

– Det är väl lite av en mardrömsstart, säger Degerfors-kaptenen Daniel Sundgren till Värmlands Folkblad.

Sundgren pekar inte ut gräset som en anledning till resultatet.

– Det är tungt, men det är ju samma förutsättningar för båda, så det är inget att prata om.

Däremot menar kaptenen att en utmaning varit kommunikationen i försvaret.

– Det är lite individuellt. Det handlar väl mycket om attityd, att vinna den där jävla bolljäveln – och kommunikation. Det är ju svenska, engelska, spanska och franska i backlinjen, så det är klart att det tar sin tid. Men å andra sidan så satte vi truppen ganska tidigt, så det borde vara på sin plats. Men ja, det är väl något vi får fortsätta att jobba vidare på, avslutar han.

Degerfors ställs härnäst mot Halmstads BK den 12 april.



