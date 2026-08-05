Martin Ellingsen skadad – igen

Martin Ellingsen har drabbats av ett nytt bakslag.

AIK meddelar under onsdagen att mittfältaren har skadat underbenet.

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Martin Ellingsen har haft en minst sagt tuff tid i AIK. Norrmannen anslöt inför säsongen 2024 och sågs som ett prestigeförvärv.

Det skulle dock inte dröja länge innan olyckan var framme. I samband med cupmatchen mot Kalmar FF under våren tvingade norrmanen kliva av skadad. Sedan dess har han inte spelat en enda minut för AIK.

Mot Örgryte var Ellingsen slutligen tillbaka i matchtruppen, efter totalt två och ett halvt år på skadelistan. Det blev däremot inget inhopp i matchen.

Nu verkar 31-åringen drabbats av ett nytt bakslag. AIK meddelar under onsdagen att Ellingsen har dragit på sin en skada på underbenet och att han kör rehab i gymmet.

I övrigt har Gnaget en lång skadelista att ta hänsyn till. Den inkluderar i dagsläget Taha Ayari, Ibrahim Cissé, Eskil Edh, Yannick Geiger, Axel Kouame, Charlie Pavey, Andreas Redkin, Stanley Wilson, Sotirios Papagiannopoulos och Fredrik Nissen, vid sidan av Martin Ellingsen.

AIK ställs mot Örgryte på lördag, den här gången på bortaplan.