Klart: Manojlovic lånas ut till IK Start

Filip Monojlovic är ute efter speltid.

Målvakten lånas ut till norska IK Start.

Det bekräftar Djurgården på sin hemsida.

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Filip Manojlovic har inte lyckats konkurrera ut Jacob Rinne mellan stolparna den här säsongen. Efter att Djurgården värvat in ytterligare en målvakt i form av Lukas Jonsson har serben bestämt sig för en flytt.

Djurgården meddelar att den 30-åriga keepern kommer spendera resten av säsongen på lån hos IK Start, som är nykomlingar i den norska högstaligan.

– Filip har varit rakt igenom professionell och en fantastisk centralgestalt för den här föreningen. Sättet han hanterade omställningen från att vara vår förstamålvakt till att ta rollen som andremålvakt var enastående, säger fotbollschef Maximilian Hahn.

Filip Manojlovic stod 23 matcher i förra råets allsvenska efter att ha värvats från bosniska Borac Banja Luka.