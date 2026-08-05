TV-guide: Så ser du Malmö FF i Champions League-kvalet

Malmö FF och Vålerenga gör upp i Champions League-kvalet.

Så här följer du matchen.

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Malmö FF ställs mot norska Vålerenga i kvalet till UEFA Women’s Champions League. Mötet spelas onsdagen den 5 augusti 2026 på Stadion am Brentanobad i Frankfurt med avspark klockan 13:00 svensk tid.

Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:

Arena: Stadion am Brentanobad, Frankfurt

Stadion am Brentanobad, Frankfurt Datum: 5 augusti 2026

5 augusti 2026 Avspark: Kl. 13:00

Kl. 13:00 TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige

Visas endast digitalt i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se Vålerenga – Malmö FF på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Vålerenga mot Malmö FF i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Hur streamar jag Vålerenga – Malmö FF?

Om du vill följa mötet digitalt sänds Vålerenga mot Malmö FF live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 12:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

Vålerenga – Malmö FF: Vad du kan förvänta dig?

För första gången sedan damsektionen drog igång igen ska Malmö FF kvala till Europa. Laget var nykomlingar i allsvenskan 2025 och slutade då på en tredjeplats.

Malmö FF går in i den andra kvalrundan som består av elva miniturneringar, med två semifinaler och en final. Om skånelaget besegrar Vålerenga är man klara för finalen där antingen Eintracht Frankfurt eller Omonia väntar.

Om MFF vinner finalen väntar den tredje och sista kvalrundan som utgörs av ett dubbelmöte. Seger över två matcher innebär spel i Champions League. Vid förlust kommer skånelaget inställt gå in i den andra kvalomgången till Europa Cup.

Vid förlust mot Vålerenga kommer Malmö FF att ställas mot det förlorande laget mellan Eintracht Frankfurt och Omonia. Vinst där skulle innebära att MFF går in i den första kvalomgången till Europa Cup.