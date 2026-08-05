TV-guide: Här ser du Hammarby i Champions League-kvalet

Hammarby och Apolonia gör upp i Champions League-kvalet.

Så här följer du matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ställs mot albanska Apolonia i kvalet till UEFA Women’s Champions League. Mötet spelas onsdagen den 5 augusti 2026 på Stadio Vittorio Pozzo i Biella med avspark klockan 15:30 svensk tid.

Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:

Arena: Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien)

Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien) Datum: 5 augusti 2026

5 augusti 2026 Avspark: Kl. 15:30

Kl. 15:30 TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige

Visas endast digitalt i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se Hammarby – Apolonia på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Hammarby mot Apolonia i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Hur streamar jag Hammarby – Apolonia?

Om du vill följa mötet digitalt sänds Hammarby mot Apolonia live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 15:20, tio minuter innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

Hammarby – Apolonia: Vad du kan förvänta dig?

Hammarby går in i minitueringen i Champions League-kvalet där man möter Apolonia. Vinnaren av denna matchen kommer möta vinnaren av Juventus och Torreense. Vinnaren gör upp i en final på lördag 21.00 där vinnaren belönas med ett playoff till Champions League. Kvällens två förlorande lag kommer mötas i bronsmatch på lördag kl 15:30. Lagen som kommer tvåa och trea får spela kval till Europa Cup.

Hammarby går in i detta Europa-spel men en nästan helt ny trupp från förra säsongens äventyr, men i fjol tog sig Hammarby till final i minitureningen efter att Cathinka Tandberg frälste Hammarby och avgjorde mot Metalist. Då mötte Hammarby Manchester United i finalen och där föll man med uddamålet. Då blev det kval till Europa Cup vilket till slut resulterade i en historisk final.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys trupp:

Målvakter:

Lene Christensen

Cajsa Andersson

Fanny Jurander

Försvarare:

Emilie Bragstad

Gudrún Arnardóttir

Sofia Reidy

Stina Lennartsson

Alice Carlsson

Athinna Persson Lundgren

Sally Nylén

Mittfältare:

Anna Walter

Filippa Curmark

Elin Sørum

Vilma Koivisto

Mathilde Janzen

Hannah Sjödahl

Fanny Peterson

Doris Petz

Stella Maiques

Inés Lorenius

Anfallare:

Mari Nyhagen

Svea Rehnberg

Vilde Hasund

Anna Linder

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.