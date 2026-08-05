TV-guide: Här ser du Hammarby i Champions League-kvalet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby och Apolonia gör upp i Champions League-kvalet.
Så här följer du matchen.
Hammarby ställs mot albanska Apolonia i kvalet till UEFA Women’s Champions League. Mötet spelas onsdagen den 5 augusti 2026 på Stadio Vittorio Pozzo i Biella med avspark klockan 15:30 svensk tid.
Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:
- Arena: Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien)
- Datum: 5 augusti 2026
- Avspark: Kl. 15:30
- TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige
- Streaming: Sportbladet Play
Kan jag se Hammarby – Apolonia på TV?
För dig som söker efter vilken kanal som visar Hammarby mot Apolonia i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.
Hur streamar jag Hammarby – Apolonia?
Om du vill följa mötet digitalt sänds Hammarby mot Apolonia live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 15:20, tio minuter innan utsatt avsparkstid.
För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.
Hammarby – Apolonia: Vad du kan förvänta dig?
Hammarby går in i minitueringen i Champions League-kvalet där man möter Apolonia. Vinnaren av denna matchen kommer möta vinnaren av Juventus och Torreense. Vinnaren gör upp i en final på lördag 21.00 där vinnaren belönas med ett playoff till Champions League. Kvällens två förlorande lag kommer mötas i bronsmatch på lördag kl 15:30. Lagen som kommer tvåa och trea får spela kval till Europa Cup.
Hammarby går in i detta Europa-spel men en nästan helt ny trupp från förra säsongens äventyr, men i fjol tog sig Hammarby till final i minitureningen efter att Cathinka Tandberg frälste Hammarby och avgjorde mot Metalist. Då mötte Hammarby Manchester United i finalen och där föll man med uddamålet. Då blev det kval till Europa Cup vilket till slut resulterade i en historisk final.
Hammarbys trupp:
Målvakter:
Lene Christensen
Cajsa Andersson
Fanny Jurander
Försvarare:
Emilie Bragstad
Gudrún Arnardóttir
Sofia Reidy
Stina Lennartsson
Alice Carlsson
Athinna Persson Lundgren
Sally Nylén
Mittfältare:
Anna Walter
Filippa Curmark
Elin Sørum
Vilma Koivisto
Mathilde Janzen
Hannah Sjödahl
Fanny Peterson
Doris Petz
Stella Maiques
Inés Lorenius
Anfallare:
Mari Nyhagen
Svea Rehnberg
Vilde Hasund
Anna Linder
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
Den här artikeln handlar om: