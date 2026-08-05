Uppgifter: Chelsea-anfallare kan göra känslig flytt

Nicolas Jackson var utlånad från Chelsea under fjolåret.

Nu är en flytt till Tottenham Hotspur aktuell, enligt Daily Mail.

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Nicolas Jackson har varit en pålitlig målskytt under sin tid i Chelsea. Under fjolåret var senegalesen utlånad till Bayern München där han svarade för elva mål i alla tävlingar.

Nu har en av Chelseas värsta rivaler börjat snegla på anfallaren. Enligt Daily Mail är Tottenham Hotspur intresserade, men inga förhandlingar har ännu påbörjats.

Spurs har hittills fokuserat på att värva till försvaret. Jan Paul van Hecke, Andy Robertson och Marcos Senesi har alla anslutit, liksom mittfältarna Mateus Fernandes och Sandro Tonali.

Enligt Daily Mail har också Roberto De Zerbi öppnat för att sälja anfallaren Richarlison i sommar, vilket skulle öppna upp en plats längst fram.

Även Aston Villa har utryckt intresse för Nicolas Jackson. 25-åringens kontrakt med Chelsea löper ut först 2033.