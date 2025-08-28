Martin Ericsson om framtiden: ”Äger inte frågan själv”

BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson, sitter på ett utgående avtal.

Nu uttalar sig 44-åringen om sina tankar kring framtiden.

– Det är ingen omöjlighet att det blir en längre tid här, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån.

Det var i början av året som Martin Ericsson tillträdde som fotbollschef för BK Häcken – efter att ha gjort tre år som sportchef i klubben.

I slutet av året går Ericssons kontrakt med Göteborgsklubben ut, och det börjar såldes bli dags att fundera kring framtiden – även om han själv inte verkar prioritera det.

– Jag tänker inte så mycket på det, och så är det faktiskt genuint. Vi får se vad som händer. Jag trivs jättebra här och det känns som att det finns mycket jag fortfarande kan påverka i en riktning, säger han till GP.

Bara för att hans avtal snart löper ut behöver det inte innebära att han lämnar Häcken.

– Det är ingen omöjlighet att det blir en längre tid här. Men som sagt – det får vi se, säger han och berättar om att han inte vill slå fast någonting nu:

– Nej, jag har ett avtal som går ut och därför kan jag inte säga något till hundra procent. Jag äger inte frågan själv, avslutar Ericsson.

Senare idag, torsdag, returspelar BK Häcken mot rumänska Cluj i Conference League. Den matchen har avspark klockan 19.30.



