Matchhjälten Celina: ”Vi gav allt och tog tre poäng”

Premiären mellan Gais och AIK såg ut att sluta mållös.

På tilläggstid passade inbytte Bersant Celina på att nicka in 1-0.

– Gais var väldigt bra idag och ja… Det är tre poäng för oss i premiären, säger han till Max efter matchen.

Matchen mellan Gais och AIK var ingen målglad sådan. Hemmalaget hade de flesta av chanserna som skapades och såg länge ut att vara närmast ett ledningsmål. När klockan var inne på tilläggstid hade inget sådant kommit, för något av lagen.



Då slarvade Gais Filip Beckman vilket ledde till att Dino Besirovic snappade upp bollen och skickade in den i boxen. Där fanns Bersant Celina som nickade in 1-0 och vann matchen åt AIK.



– Det känns bra, det är en stor seger. Det var en tuff match, Gais var väldigt bra idag och ja… Det är tre poäng för oss i premiären och jag är glad, säger Celina till Max efter slutsignal.



Likt förra årets match mellan IFK Göteborg och AIK på Gamla Ullevi slog bortalaget till med ett sent avgörande. Det var dock ingenting Celina hade med sig in i kvällens match.



– Jo, det hade jag nästan glömt bort men att göra det framför fansen är helt fantastiskt. En mycket bra känsla.



Att segra i premiären är ingen liten sak. Framförallt inte med tanke på den försäsong AIK har haft, menar Celina.



– Det betyder mycket, vi har jobbat hårt och visste att det skulle bli en svår match idag. Det finns också en press på AIK, det var premiär, vi gav allt och tog tre poäng idag.



Video Spelarna tippar vinnaren av Damallsvenskan 2025