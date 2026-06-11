Uppgifter: Flera europeiska klubbar följer Neo Jönsson

Neo Jönssons starka vår i Sirius har inte gått obemärkt förbi.

Enligt uppgifter till Expressen följs den 20-årige offensiva spelaren av flera klubbar ute i Europa.

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IK Sirius fortsätter att imponera i allsvenskan och flera av lagets spelare har väckt intresse på transfermarknaden. En av dem är Neo Jönsson.

Enligt Expressens uppgifter följs 20-åringen av tyska Stuttgart, franska Lille och nederländska Groningen. Än så länge ska ingen av klubbarna ha lagt något bud, men samtliga uppges hålla ett nära öga på spelarens utveckling.

Jönsson har stått för en stark säsongsinledning i Sirius och noterats för två mål och två assist på tio allsvenska matcher.