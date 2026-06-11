Uppgifter: Här är namnen Hammarby diskuterat som ny chefsscout

Hammarby arbetar vidare med jakten på en ny chefsscout efter Philip Berglunds avsked.

Enligt uppgifter till Sportbladet har flera välkända namn varit uppe för diskussion.

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Hammarby söker en ersättare till Philip Berglund, som nyligen lämnade rollen som chefsscout för att bli sportchef i Malmö FF.

Enligt Sportbladets uppgifter har klubben kommit en bit i rekryteringsprocessen och diskuterat flera kandidater.



Bland namnen som ska ha varit aktuella finns Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson, IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic och Mjällbys chefsscout Arvid Franzén.

Uppgifterna gör även gällande att ytterligare kandidater finns med i processen, men att något slutgiltigt beslut ännu inte har fattats.