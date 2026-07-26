TRE PUNKTER: ”Bajens nya affär imponerade inte alls”

STOCKHOLM. Hammarby tappade blytunga poäng i guldracet och Amin Boudri gjorde debut med sitt inhopp i andra halvlek.

Debut i grönvitt gjorde även sydafrikanen Waylon Renecke – men han imponerade inte alls från start.

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Nu är guldet kört, Hammarby

Sirius vann med 4-1 mot IFK Göteborg. Bajen tappade segern i 90:e minuten på Grimsta. Poängtappet mot BP gör att Henrik Rydströms mannar som hade tre raka segrar i allsvenskan efter VM-uppehållet nu är hela elva poäng bakom sensationen Sirius som minst sagt är på väg att göra en Mjällby från i fjol. Med dessutom en match färre spelad än tabelltvåan Hammarby måste väl ändå guldet vara kört för grönvitt nu – för det finns väl inte en sportmössa att Sirius tappar det här nu?

Renecke imponerade inte i sin Bajendebut

Victor Eriksson och Noah Persson vilade. Det gjorde att Frederik Winther inte kunde vikariera som vänsterback och då fick sydafrikanen Waylon Renecke göra debut för Hammarby – och det från start. 20-åringen som skrivit på ett kontrakt till 2030 efter att tidigare i juli månad hämtats in från FC Köpenhamns U19-lag imponerade inte alls på Grimsta. Inlägg slogs fel och han såg lite kantig ut, men han beskrivs i första hand också som mittback och inte vänsterback. Det här var också första matchen för den 187 centimeter långe sydafrikanen och jag minns hur Neto Borges till en början i Hammarby 2018 inte heller imponerade på något sätt – och brassevänsterbacken såldes ju för stora pengar efter samma säsong till belgiska Genk. Med andra ord, det är vänta och se-läge kring Renecke.

Lind axlade större ansvar med bänkad Besara

I väntan på returen i Bryssel på torsdag mot Anderlecht vilades Nahir Besara från start. Klokt och väntat sett till kaptenens ålder. Utan 35-åringen från start var det tydligt att vinterns rekordvärvning Victor Lind (vars rekord nu slogs av Amin Boudri) tog ett större ansvar. Lind tog hand om hörnor och frisparken, hämtade och drev boll ännu mer än vanligt. Det var också Lind som sköt det mål som såg ut att bli matchens enda när han med ett eget litet solonummer vräkte in bollen i första krysset med vänsterfoten i 79:e minuten.