MFF-beskedet: Sigurdsson skadad

Arnor Sigurdsson tvingades bryta i matchen mot Elfsborg.

Nu står det klart att islänningen blir borta ett tag framöver.

– Något som vi får följa dag för dag och ser det utvecklas framöver, säger klubbens naprapat David Björkman till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I matchen mellan Elfsborg och Malmö FF tvingades Arnor Sigurdsson bryta matchen efter en halvtimme. Anledningen var att MFF-yttern hade fått en smäll mot låret.

– Han klev av matchen på grund av en smäll han fick i framsida lår, av den värre typen kan man väl säga. Det som hände var att den här smällen skapade en blödning i hans framsida lår som gick ner och påverkade hans knä, säger MFF-napapraten David Björkman till Fotbollskabnalen.

Samtidigt ska det inte röra sig om någon större skada.

– Det stör så klart funktionen väldigt mycket om ska spela fotboll. Men nu har vi vidare undersökt honom och det har ändå varit relativt positiva besked där. Det är inte något som bör hålla honom borta alldeles för länge. Sedan är det verkligen något som vi får följa dag för dag och ser det utvecklas framöver.

Ytterligare spelare på MFF:s frånvarolista är bland annat Erik Botheim och Otto Rosengren som är sjuk.

Malmö FF möter BK Olympic i svenska cupen på onsdag.