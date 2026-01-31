MFF-floppen hyllas av sin bror: ”Fantastisk förebild”

Arnor Sigurdsson har haft en tuff tid i Malmö FF.

Hans yngre bror, Ingi Thor Sigurdsson, tror på honom inför 2026.

– Jag ser verkligen fram emot att se honom den här säsongen, säger Ingi Thor Sigurdsson till fotbolti.net.

Arnor Sigurdsson anslöt till Malmö FF inför säsongen 2025 från Blackburn. Islänningens fjolår kantades av skador och det blev bara 13 framträdanden för MFF. Efter det tuffa året har det tvivlats kring Sigurdsson.

Hans yngre bror Ingi Thor, som spelar i isländska Grindavik, trot att om 26-åringen håller sig frisk blir det succé.

– Jag ser verkligen fram emot att se honom den här säsongen. Om han lyckas hålla sig frisk har jag ingen tro på något annat än att han ska glänsa i Malmö, säger Ingi Thor Sigurdsson till sajten fotbolti.net.

Samtidigt berättar Ingi Thor att han har sett upp till sin storebror.

– Han är en fantastisk förebild, jag har följt honom sedan jag var liten. Det har varit mycket motgångar nästan sedan första säsongen i Blackburn. Det har varit tufft sedan dess men det har också varit fantastiskt hur han hanterar det eftersom det inte är något skämt vad han har gått igenom på planen.

Arnor Sigurdsson startade för MFF i den senaste matchen mot Gent, vilket var hans första sedan september i fjol. Kontraket med Skånelaget sträcker sig till och med 2027.