MFF-floppen lämnar: Klubben bryter med Friedrich

Ricardo Friedrich utsågs till Allsvenskans bästa målvakt 2022. Men det lyfte aldrig riktigt för brassen i Malmö-tröjan.

Nu går klubben skilda vägar med 33-åringen.

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Ricardo Friedrich gjorde succé i Kalmar FF och utsågs därför till Allsvenskan bästa målvakt 2022. Två år senare anslöt brassen till Malmö FF – men där blev det aldrig samma framgångar.



Under onsdagen meddelar Malmö att klubben i samförstånd med Friedrich kommit överens om att gå skilda vägar. Målvakten riktar själv ett stort tack för sin tid i himmelsblått, där han var med och bärgade klubbens 24:e SM-guld 2024.



– Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt klubben för allt vi har fått uppleva tillsammans. För alla minnen, alla människor jag har lärt känna och alla relationer som har vuxit fram längs vägen. För mig är det just det som livet handlar om, säger han.



33-årige Ricardo Friedrich noterades för 35 matcher i Malmö FF-tröjan. Förra sommaren lånades brassen utt till HJK Helsingfors.