Hammarby till final efter kross

Hammarby körde över Apolonia från Albanien.

4–0 segern i semifinalen innebär att Bajen är ett steg närmare Champions League.

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Hammarby gick, precis som Malmö FF, in i kvalturneringen till Champions League. I semifinalen ställdes ”Bajen” mot albanska Apolonia, vilket visade sig bli en tacksam uppgift.



På en liten arena i italienska Biella, med plats för 5 000 åskådare, vann Hammarby övertygande med 4–0. Den norska forwarden Mari Nyhagen gav Stockholmslaget ledningen efter 40 minuter och Elin Sørum kunde sedan utöka från straffpunkten precis före paus.



I den andra halvleken hittade Mathilde Janzen rätt, på passning från Fanny Peterson. Ett självmål fastställde sedan slutresultatet till fyra mål mot noll.



Segern innebär att Hammarby, precis som MFF, ska spela final i kvalturneringen. En seger i finalen innebär playoff-spel, där ett dubbelmöte avgör huruvida det blir spel i Champions League i höst eller ej.



I finalens ställs Bajen mot vinnaren i mötet mellan Juventus och Torrense. Den matchen spelas ikväll 21.00.



