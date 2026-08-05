Larsson bekräftar Stroud-exit – så mycket får Mjällby

Elliot Stroud lämnar Mjällby AIF för Hull City. Det bekräftar Hasse Larsson, enligt Sportbladet.

Affären sägs vara värd hela 30 miljoner kronor.

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Elliot Stroud har länge kopplats ihop med en flytt till engelska Hull City. När Mjällby hemmaspelare mot Slovan Bratislava igår, i kvalet till Champions League, bekräftade dessutom 24-åringen att han förmodligen gjort sin sista match för MAIF.



Nu uppger Sportbladet att affären är helt klar. Enligt tidningen bekräftar Hasse Larsson dessutom affären.



– Det är bara att önska Elliot lycka till. Han reser nog redan imorgon, säger Larsson till Sportbladet.



Stroud har bara fem månader kvar på sitt kontrakt. Ändå sägs affären vara värd ungefär 30 miljoner svenska kronor.



Elliot Stroud kom till Mjällby från IK Oddevold i december 2022. Sedan dess har han gjort 85 allsvenska matcher, och var med när klubben från Listerlandet tog ett historiskt SM-guld 2025.

