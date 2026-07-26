MFF-försvararens vändning: ”Ligger i min natur”

Efter en snål vår har Noah Åstrand John tagit en ordinarie plats i MFF.

Nu vill 22-åringen fortsätta på samma positiva bana.

– Jag tror att det ligger i min natur som person att fortsätta kämpa oavsett, säger försvararen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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Malmö FF har inlett den allsvenska återstarten utan förluster. Två raka segrar mot Degerfors och IFK Göteborg följdes upp med ett snöpligare kryss borta mot Kalmar FF.

Desto gladare var Noah Åstrand John. Vänsterbacken, som värvades in till årets säsong, fick göra sitt första mål i den himmelsblå tröjan.

– Vi visste på förhand att Kalmar var starka på hemmaplan och det tyckte jag framför allt märktes i den första halvleken. Så i samband med att de hade bra tryck, fick jag in första målet, vilket kändes jättebra personligen. Sedan så var väl det kollektiva målet att vi skulle dit och ta tre poäng. Det är klart att det är en bra känsla men kanske inte riktigt så bra som om det hade varit om vi vunnit också, säger Noah Åstrand John till FotbollDirekt.

22-åringen medger att det första målet i hans nya klubb gav mycket självförtroende.

– Personligen så är det jätteskönt. Man växer för varje match men så klart att de individuella prestationerna kan höja ens eget självförtroende. Men framför allt tror jag att det är en otroligt bra känsla i laget. Ur ett kollektivt perspektiv tar vi enorma steg. Det kommer mycket självförtroende från det också. Sedan tycker jag att vi är på väg mot en riktning som passar mig bra, då jag känner att jag kan få ut mycket av min fotboll så att det är en kombination.

– Men såklart växer man jättemycket med ett mål eller en bra insats.

MFF hade en tuff start på säsongen och den tidigare tränaren Miguel Angel Ramirez ersattes nyligen av norrmannen Gaute Helstrup. Åstrand John tycker att den nye MFF-tränarens filosofi passar honom.

– Han vill ju spela en väldigt modern, aggressiv och framåtlutad fotboll som matchar min spelstil bra. Det är väl det första som jag märkte, att det var en bra möjlighet för mig att visa vad jag kan. Jag tror att jag är som bäst när jag spelar på instinkt och det tillåter det här spelsättet.

Foto: Bildbyrån

”Har alltid trivts som en underdog”

Sedan återstarten av allsvenskan har Åstrand John startat i samtliga matcher. 22-åringen har varit ersättare till brassen Gabriel Busanello. Men det har inte alltid varit självklart att Åstrand John skulle få spela. I början på året blandades korta inhopp med att sitta på bänken.

– Jag tror att det ligger i min natur som person att fortsätta kämpa oavsett. Det är klart att varje fotbollsspelare vill spela direkt, men jag visste att det var ett stort steg. Jag hade någonstans ett mål och en ambition om att spela så mycket som möjligt, men jag visste också att det finns otroligt mycket kvalitet i truppen. Man försöker ta in så mycket man kan, dels från träningskulturen men också på det individuella planet, att det finns otroligt många fotbollsspelare här som gjort mycket och att man kan hämta saker därifrån. Så det handlar någonstans om att kombinera ett långsiktigt perspektiv med min tid här samtidigt som man försöker vara närvarande här och nu och tänka vad jag tar med mig från idag och komma tillbaka bättre hela tiden, förklarar han.

Är konkurrensen något som hjälper din utveckling?

– Hundra procent. Jag tror att jag alltid trivts som en underdog och att få kämpa lite extra. Jag vet att ”Busas” kvalitet är otrolig och man kan lära sig mycket av det. Samtidigt vill jag komma in och bidra med det jag har. Det är också en kombination av ödmjukhet inför en av allsvenskans bästa ytterbackar, i min mening.

Det låter som att du trivs bra i MFF?

– Jag tror att det är underskattat att verkligen njuta av de bra stunderna. Det gäller att komma in varje dag och försöka hämta något, göra det med ett leende på läpparna och så småningom kommer resultaten.

Under söndagen väntar hemmamatch mot Elfsborg. Boråsklubben ligger på 18 poäng inför mötet medan MFF har chansen att jaga topplaceringar. Matchen startar klockan 16.30 på Eleda Stadion.

– Det är ett möte som vi är superladdade inför. En viktig match för oss, såklart. Vi ska försöka bygga på den positiva trenden som vi har haft. Det är klart att matchen mot Kalmar var ett litet steg i sidled men samtidigt jobbar vi vecka för vecka och det känns verkligen som vi blir bättre. Nu ska vi bara ut och visa det.

Hur skönt ska det bli att få spela hemmamatch?

– Det är väldigt speciellt. Man känner att supportrarna ger oss otroligt mycket och senast mot IFK Göteborg så var det lite som att leva i en dröm. Man ville inte att den matchen skulle ta slut. Så är det i fotboll, det är alltid nästa, nästa. Det gäller att vi lägger ner jobbet och förhoppningsvis får till en liknande atmosfär som vi hade mot Göteborg, avslutar vänsterbacken.

Noah Åstrand John har noterats för totalt sju framträdanden i Malmö FF den här säsongen. Hans avtal sträcker sig till och med 2029.