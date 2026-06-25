MFF-glädje: Nyckelspelaren tillbaka efter skadeoro

Robin Olsen fick kliva av Malmö FF:s träning tidigare i veckan.

I dag var målvakten tillbaka i träning, enligt Gasetten.

Robin Olsen. Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s målvaktsproblem har varit återkommande under inledningen av den allsvenska säsongen. Den tilltänkte förstemålvakten Robin Olsen, 36, gjorde bara tre matcher innan skadan var framme men till MFF:s sista match innan VM-uppehållet, hemma mot Halmstads BK, var den tidigare landslagskeepern tillbaka i målet.

Under sommaruppehållet har Olsen tränat på, men tidigare i veckan rapporterade Expressen att han tvingades kliva av Malmös träning med en lindad fot vilket skapade oro i MFF-led. Nu ser alla himmelsblå däremot ut att kunna andas ut.

Enligt Gasetten var Robin Olsen tillbaka i full träning i dag, torsdag, inför Malmö FF:s träningsmatch mot danska Midtjylland i morgon.

Malmö FF:s sista träning inför Midtjylland.



Saknas gör Ali (VM) och Milosavljevic (U19-EM). Även Sigurdsson, Jansson och AC.



Olsen är tillbaka. Vecchia kör rehab. — Gasetten (@Gasetten) June 25, 2026

När allsvenskan drar i gång igen om drygt en vecka ställs MFF mot Degerfors borta på lördag den 4 juli. Malmö ligger på nionde plats i tabellen efter tio spelade matcher.