Officiellt: Hannah Sjödahl lämnar Hammarby

Hannah Sjödahl lämnar Bajen för Vittsjö.

Det meddelar parterna under måndagen.

– Vi tackar Hannah för tiden i Bajen, och önskar henne allt gott framåt, säger Hammarbys tekniske chef Adrian von Heijne via Hammarbys hemsida.

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Förra sommaren anslöt Vittsjö-kaptenen, Hannah Sjödahl till Hammarby. Efter sparsamt med speltid har Hammarby och Vittsjö kommit överrens om en övergång. Det innebär att hon återvänder till Vittsjö.

– I och med en tuff konkurrenssituation har Hannahs speltid i Hammarby under det senaste året inte varit stor nog för att hon ska kunna nå sin fulla potential som fotbollsspelare. Därför har vi, i god dialog, kommit fram till att en annan miljö är bättre för henne framåt, och har enats om en avtalsstuktur med Vittsjö som vi är nöjda med. Vi tackar Hannah för tiden i Bajen, och önskar henne allt gott framåt, säger Hammarbys tekniske chef Adrian von Heijne via Hammarbys hemsida.

Vittsjö meddelar att Sjödahl skriver på ett långt kontrakt, hur längre framgår inte.

–Vi är fantastiskt glada över att få välkomna Hannah hem till Vittsjö igen. I Hannah får vi en duktig spelare som dessutom är välbekant med klubben, tränarna, spelarna och inte minst våra härliga supportrar. Från Vittsjös sida vill vi också tacka Hammarby för en bra process som gynnar alla parter, säger klubbchef Johan Hammarqvist.