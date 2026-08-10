Almyras lyrisk: ”Djurgårdens supportrar ger mig gåshud”

Han har nyss anlänt från Grekland, men Christos Almyras är redan frälst av Djurgårdens supportrar.

– Redan på uppvärmningen senast gav de mig gåshud. Varje löpning som jag gör är för dem, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

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Christos Almyras debuterade med ett kort inhopp borta mot Degerfors, och fick sedan en halvtimme i 6-0-segern mot VSK på hemmaplan senast.

Greken inhämtad från Asteras Tripolis sa vid ankomsten att en av anledningarna till att han valde Dif var på grund av supportrarna – och den blårandiga massan på läktarplats har inte gjort U21-landslagsmannen besviken.

– Det var otroligt i senaste hemmamatchen. Under uppvärmningen tittade jag mycket på supportrarna och ja, det var otroligt. De gav mig gåshud och när jag väl hoppade in kändes det fantastiskt. Varje löpning som jag gör i Djurgården gör jag för supportrarna och jag kan inte vänta till nästa hemmamatch, då det dessutom är derby (mot AIK), säger Almyras till FotbollDirekt.

Kontrasterna från debuten på Stora Valla var förstås enorm och nu väntar VSK på bortaplan på en heller inte lika häftig och stor stadion som 3Arena.

– Men jag tror inte att vi som lag kommer ha problem på någon arena, utan vi kommer alltid gå in med inställningen att vinna. Sedan är det så klart en fördel att spela på hemmaplan, konstaterar Almyras som fått mycket hjälp av Djurgårdens målvaktstränare Nikos Gkoulios.

– Han har varit väldigt viktigt för mig så här i början, han är ju också grek (skratt). Men även lagkamraterna har gjort det enkelt för mig att anpassa mig i Djurgården och Stockholm som stad är väldigt trevlig.

”Kommer alltid göra allt för laget”

När FD intervjuade Michalis Christofinis i samband med värvningen av Almyras berättade journalisten från den grekspråkiga världen att 21-åringen är en mångsidig mittfältare men som främst opererar som sexa – defensiv mittfältare.

Med tanke på att Matias Siltanen själv uttryckt en önskan att lämna vilket också bekräftats av tränaren Jani Honkavaara är det en rimlig fråga att ställa Almyras om han känner sig redo att ersätta den finska stjärnan redan nu?

– Jag kan inte svara på det. Om tränaren säger åt mig att spela tio minuter, 30 minuter eller 90 minuter så gör jag det. Jag kommer alltid göra allt för laget och vill de att jag spelar på en annan position är det heller inga problem, avslutar Almyras ödmjukt.