MFF gör polisanmälan – efter rasistiska tillmälen

Malmö FF bekräftar nu att spelare i klubben utsattes för rasistiska tillmälen i mötet med Hammarby.

Nu tar klubben ställning – och händelsen har polisanmälts.

”Malmö FF ser ytterst allvarligt på all form av rasism”, skriver klubben via sin hemsida.

Spelare i Malmö FF utsattes för rasistiska tillmälen efter Malmö FF:s bortamatch mot Hammarby förra veckan.

Detta får nu Malmö FF att ta ställning och agera.

Skåneklubben meddelar nu att man gjort en polisanmälan.

”Malmö FF ser ytterst allvarligt på all form av rasism, det bryter mot så väl svensk lag som Malmö FF:s värdegrund och är något vi aktivt jobbar för att få bort från så väl våra fotbollsläktare som vårt samhälle”.

”Vi känner djupt för våra spelare som utsatts för dessa tillmälen och har under måndagen upprättat en polisanmälan om hets mot folkgrupp”.

”Malmö FF avvaktar nu ytterligare utredning av ärendet och har i nuläget inga ytterligare kommentarer”, skriver klubben via sin hemsida.

Efter bortamatchen mot Hammarby utsattes MFF-spelare för rasistiska tillmälen från publik som dröjt sig kvar inne på arenan.



Malmö FF ser ytterst allvarligt på all form av rasism, som är något vi aktivt jobbar för att få bort från så väl våra fotbollsläktare som vårt samhälle. — Malmö FF (@Malmo_FF) April 28, 2025