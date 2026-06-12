Kravaller och protester i samband med premiären

VM är igång!

Trots två målrika och roliga matcher var det annat som tog uppmärksamheten.

Nämligen säkerhetsläget utanför arenan.

Foto: Bildbyrån

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Mexico och Sydafrika var först ut under VM. I samband med premiären var det inte bara folkfest, det var också stökigt ute på Mexikos gator.

Lärarfacket CNTE demonterade med kravallpolis utanför arenan och på gatorna runt omkring. Varför? Jo CNTE vill se till att den offentliga pensionen för lärare återinförs. På skyltar stod det ”bojkotta fotbolls-VM 2026” och demonstranterna valde att blocka vägar till arenan.

CNTE valde också att slå läger på ett torg i Mexiko där det skulle vara en fanzone och man hade möjlighet att se matchen på storbildsskärm. Mexikos president Claudia Sheinbaum hade tidigare sagt att hon skulle dyka upp på fanzone men efter kravallerna så sa hon följande.

– Vi får se hur det utvecklar sig med lärarna och några andra grupper, säger hon enligt El Pais.

Mexico, the police deployment near the Azteca Stadium—an attempt to contain protests threatening to boycott the 2026 FIFA World Cup—are creating a rather uncomfortable situation for visitors arriving in the city. @BBCWorld @FoxNews @nytimes @AP_Noticias pic.twitter.com/IPvyXpzWYG — Evolution Project (@evolution_plu2) June 9, 2026

HÄR kan du läsa mer om vad som hände i nattens matcher.