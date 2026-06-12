Uppgifter: Atlético Madrid har kommit överens med Lee

Mittfältaren Kang-in Lee spelar VM för Sydkorea just nu.

Samtidigt ryktas han nu lämna Paris Saint-Germain.

Ny klubbadress ser ut att bli Atlético Madrid.

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Kang-in Lee spelar till vardags i Paris Saint-Germain. Nu ser mittfältaren ut att närma sig en övergång till Atlético Madrid.

Enligt spanska radiostationen Cadena Ser har Lee och den spanska klubben nått en överenskommelse men nu återstår det för Atlético att komma överens med Champions Leauge-vinnarna om en affär.

Sydkoreanen har kontrakt med Paris-klubben till sommaren 2028. Han har totalt sett gjort 16 mål och 16 assist på 124 framträdanden med den franska storklubben.

Kang-in Lee fick förtroende från start i Sydkoreas premiärmatch i VM.