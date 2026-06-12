VM medan du sov: ”Kravaller och avgörande byten”

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Premiärdagen bjöd på både mål och kravaller.

Foto: Bildbyrån

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Detta har hänt

I natt och igår kväll var det dags att sparka igång VM och vilken premiär det blev! Mexiko kunde frälsa värdnationen och vann med 2–0 mot Sydafrika i en galen tillställning. Mer om den här.

I övrigt gick två andra länder in i mästerskapet nämligen Sydkorea och Tjeckien. Lagen drabbades samman kl 04:00 svensk tid och då efter 90 minuter kunde Sydkorea titulera sig som vinnare. Matchen var länge mållös och Tjeckien tog ledningen med dryga halvtimmen kvar att spela när Ladislav Krejci nätade. Sedan bytte Sydkorea in Hee-chan Hwang som bara behövde några minuter på planen innan han kvitterade. I den 80:e minuten kunde Hyeon-gyu Oh, som ersatte Heung Min Son, panga in ett mål för Sydkorea som kunde vända och vinna.

Mexiko – Sydafrika 2–0.

Sydkorea – Tjeckien 2–1.

Foto: Bildbyrån

Nattens rubriker

Det var stökigt i Mexiko i samband med premiären. En lärarstrejk ledde till kravaller och demonstrationer. Protesterna kommer från lärarfacket CNTE som vill att regeringen ska höja pensionen för lärare. I prostesterna fanns det skyltar som sa ”Bojkotta fotbolls-VM”. Lärarna hade slagit läger på torget Zócalo, där det skulle finnas möjlighet att se matchen i Fanzone på storbildskärmar.

Den mexikanska polisen hittade också sprängämnen i en buss med fylld med lärare och elever som skulle demonstrera med CNTE.

Nattens överraskning

När det stod 1–1 mellan Sydkorea och Tjeckien valde Sydkoreas förbundskapten Myungbo Hong att byta ut storstjärnan Heung Min Son. Detta var en liten överraskning då Sydkorea jagade ett ledningsmål men samtidigt kan Sydkorea vända när Son är utbytt. Ett byte som blev avgörande när Hyeon-gyu Oh kunde sätta dit 2–1 och såg till att Sydkorea vann matchen.

Ställningarna

Sydkorea, Mexiko, Tjeckien och Sydafrika tillhör alla grupp A. Värdnationen Mexiko leder på grund av målskillnad och Sydkorea ligger tvåa, men med samma poäng.