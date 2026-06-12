Brasiliens sorg: Guldhjälten från VM 1970 är död

Brasiliansk fotboll har sorg.

Guldhjälten från VM 1970, Brito, har gått bort.

– Brito har lämnat oss som en av de bästa backarna i brasiliansk fotbollshistoria, säger förbundsordföranden Samir Xaud i ett uttalande.

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Brito, som vann VM-guld med Brasilien 1970 har avlidit. Han blev 86 år gammal.

– Brito har lämnat oss som en av de bästa backarna i brasiliansk fotbollshistoria. Hans bidrag till VM-segern 1970 kommer för evigt att vara ett minne för oss alla, säger brasilianske förbundsordföranden Samir Xaud i ett uttalande och fortsätter:

– Jag visar min respekt för den här idolen för vårt land. Må hans kämpaglöd vara en inspiration för våra spelare som kommer att tävla i VM.

Brito var med och tog Brasilien till VM-guld 1970. Han gjorde totalt sett 61 A-landskamper mellan 1964 och 1972.