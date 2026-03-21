MFF-stjärnan: ”Vi saknar spelare som mig”

Malmö FF är utslaget ur svenska cupen.

Mittbacken Andrej Djuric vill se vinnarmentalitet i laget.

– Jag hatar att förlora. Jag vill alltid vinna, säger 22-åringen till Gasetten.

Malmö FF förlorade klart med 4–0 mot Mjällby i kvartsfinalen av svenska cupen. under fredagen träningsspelade MFF mot årets allsvenska nykomlingar Kalmar FF.

I matchen agerade stundtals mittbacken Andrej Djuric anfallare. 22-åringen förklarar varför.

– Jag hatar att förlora. Jag tycker att vi saknar spelare som mig, som visar vilja att vinna. Det var det jag ville visa. Om jag kan slå ett inlägg eller göra mål… Då kan jag göra det. Jag hatar att förlora. Jag vill alltid vinna, säger Djuric till Gasetten.

Djuric har inte spelat kontinuerligt under vinter och våren till följd av en smäll mot låret. Träningsmatchen mot KFF blev hans tredje start i år.

– Vi trodde det var borta, men det var det inte. Det blev värre. Det var något som brast i musklerna. Men sån är fotbollen.

Andrej Djuric anslöt till Malmö FF i fjol och sitter på ett kontrakt till och med 2029.