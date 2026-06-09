Klart: FC Köpenhamn värvar svensk 15-åring

FC Köpenhamn har värvat en talang – från Sverige.

Detta i form av Landskrona-spelaren Julius Wallmark, 15.

– Vi har följt honom noga under en längre tid, säger akademiscouten Christian Wilkens i ett uttalande.

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Från Landskrona till Köpenhamn.

Den flytten står det nu klart att den 15-årige talangen Julius Wallmark gör.

Med FC Köpenhamn kommer den tidigare Bois-spelaren att tillhöra klubbens U17-lag, som nyligen korades till danska mästare.

– Julius är en kreativ, vänsterfotad offensiv spelare med hög spelintelligens och ett starkt tekniskt paket. Vi har följt honom noga under en längre tid – både i Landskrona och i det svenska Future-landslaget – och hade nöjet att ha honom på besök i februari, där han gjorde ett mycket positivt intryck både på och utanför planen, berättar Christian Wilkens, chefsscout för FC Köpenhamns U14-U17-lag i ett uttalande.

– Nu väntar ett nytt kapitel för Julius. Steget från Landskrona BoIS till FC Köpenhamn är förstås stort, men vi har stor tilltro till att vi tillsammans kan frigöra hans potential. I detta sammanhang måste även ett stort beröm ges till Landskrona BoIS för deras arbete med Julius fotbollsutveckling och för en god och konstruktiv dialog i samband med klubbytet, fortsätter han.

Hur långt Wallmarks avtal med FCK är skrivet framgår inte.

