Linnérs mardrömsdebut – byttes ut i paus efter fyra insläppta

Oscar Linnérs debut för Falkenberg blev en kväll att glömma.

Målvakten släppte in fyra mål under den första halvleken mot Sandviken och byttes ut i paus.

Falkenberg förlorade med 2–4.

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Oscar Linnér fick en mardrömsstart i sin första match för Falkenberg. Den tidigare AIK-målvakten hann bara spela 45 minuter innan han ersattes i paus efter en svag första halvlek mot Sandviken.

Hemmalaget tog ledningen genom Adam Kiani efter tio minuters spel och utökade kort därefter genom Christian Wagner. Före pausvilan hade Sandviken hittat nätet ytterligare två gånger och gick till halvtidsvila med en komfortabel 4–1-ledning.

Falkenbergs tränare Christoffer Andersson valde då att agera. Linnér ersattes av Anton Andersson mellan stolparna samtidigt som Nils Bertilson kom in i försvaret.

Falkenberg lyfte sig efter paus och reducerade två gånger, men kom aldrig närmare än så. Sandviken kunde hålla undan och vinna matchen med 4–2.