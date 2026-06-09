Jusu Bah kritisk: ”Vi får inte så många bollar att jobba med”

GÖTEBORG. Sverige lyckades hämta upp ett 2-0-underläge till oavgjort mot Italien.

Detta efter en första halvlek som var allt annat än optimal.

– Vi får några onödiga bolltapp som gör att de kan ställa om på oss, säger Monica Jusu Bah efter matchen.

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Sveriges VM-kval slutade i moll, men med en positiv sista halvlek.

Efter att Italien gjort 2-0 i slutet av den första halvleken lyckades de blågula damerna göra två mål på tre minuter i den andra akten och rädda en poäng.

Den ledde dock inte till andraplatsen, som tillfördes ”Gli Azzurri”.

– Jag tycker vi att vi kommer tillbaks starkt. Vi följer matchplanen och jag tycker att vi levererade. Jag tycker att vi kunde ha fått ett till mål och vinna matchen, berättar Monica Jusu Bah.

Att Sverige var nödgade att hämta upp två mål i den andra halvleken grundar sig i ett par olika saker, enligt Jusu Bah.

– Jag tycker till exempel att vi kantspelare inte får så många bollar att jobba på, men så fort vi får de bollarna tycker jag ändå att vi skapar hyfsat farliga lägen. Sedan får vi lite onödiga bolltapp som gör att de kan ställa om på oss och vi är inte organiserade, vilket gör det svårt. Jag tycker att vi gör det mycket bättre i andra.

”Det var kniven mot strupen – det är bara att ställa om”

Som Häcken-stjärnan var inne på fick hon inte lika mycket bollar att jobba med som hon är van vid. Det går dock inte att lägga allt för stor vikt vid.

– Det är klart att man funderar och att man blir lite frustrerad, men samtidigt måste man hålla uppe humöret, vara positiv och tänka på vad man själv kan göra.

Nu stundar som sagt ett playoff-spel för Sverige som lämnar samlingen med en förslut och ett oavgjort resultat. Det sistnämnda gav dock mersmak för landslaget, då man lyckades komma tillbaka från ett tufft underläge.

– Det betyder mycket. Det är klart att det var kniven mot strupen och jag tycker, nu när det är playoff, att vi visar att vi kan komma tillbaka. Det är bara att ställa om och så länge vi alla är påkopplade tror jag absolut att det kan gå vägen, avslutar Jusu Bah.