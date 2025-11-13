MFF-supportrar fotograferades av Polisen: ”Väldigt oroande”

Flera supportrar till Malmö FF stoppades av polisen för identifiering och fotografering.

Detta ska ha hänt helt utan misstanke om brott. Det uppger åtminstone ordföranden för MFF Support, William Galambos.

– Har man inte gjort någonting ska man inte behöva bli kontrollerad, identifierad och fotad av polisen, säger han till Svenska Fans.

Foto: Bildbyrån

Det var efter matchen mellan Hammarby och Malmö FF den 27:e oktober som ett stort antal unga supportrar till Malmö FF stannades av polisen för att identifieras och fotograferas. Det uppgav MFF Support på sina sociala medier som menade att detta gjordes helt utan brottsmisstanke.

William Galambos, som är ordförande för MFF-support, har delat med sig av hur han och supportergruppen ser på det som inträffade för några veckor sedan.

– Direkt på kvällen och på morgonen efter var det många unga supportrar som skrev till oss att de hade blivit kontrollerade och fotade. De menade även att de hade filmer på det och visste om kompisar som det hade hänt samma sak med. Då kände vi var tvungna att kolla upp det, säger William Galambos till SvenskaFans och fortsätter:



– Då bad vi helt enkelt om vittnesmål och fick in omkring 13-14 stycken. Vissa är helt utomstående som inte har blivit drabbade men som bara har bevittnat vad som har hänt egentligen. Det är egentligen rätt samstämmigt, det är unga killar mellan 12 och kanske 18 år som har kontrollerats.

Vidare berättar Galambos att detta inte är första gången de har nåtts av att MFF-supportrar har kontrollerats av myndigheten.

– Jag vet att också har haft problem med kontroller innan, men då har det varit mer unga tifokillar som de har tagit i grupp efter matcherna. Nu var det nästan vem som helst egentligen och det är väldigt oroande. För det första reagerar man instinktivt och känner att så unga personer inte ska behöva gå igenom det här. Har man inte gjort någonting ska man inte behöva bli kontrollerad, identifierad och fotad av polisen. Det känns helt galet, avslutar MFF-supportordföranden.