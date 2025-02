Sead Haksabanovic gjorde inte mycket väsen av sig i fjol på grund av en skada.

Efter det pekades han ut som en floppvärvning – vilket inte påverkar spelaren själv.

– Min omgivning har drabbats mer än vad jag själv har, säger 25-åringen till Sportbladet.

Tre inhopp sedan juli månad. Så många matcher spelade Sead Haksabanovic under fjolårets allsvenska säsong.



Anledningen till den minimala speltiden var att Haksabanovic drogs med en ljumskskada. Trots det pekades 25-åringen ut som en floppvärvning.



Enligt uppgifter kostade Haksabanovic Malmö FF 23 miljoner att köpa loss från Celtic.



Trots stämpeln har inte spelare själv drabbats nämnvärt, uppger han själv.



– Om jag ska vara helt ärlig läser jag inte sånt. De får säga vad de vill. Jag visar vad jag kan på planen, säger Haksabanovic till Sportbladet.



Även om han själv inte tar åt sig finns det andra, i hans närhet, som gör det.



– Min omgivning har drabbats mer än vad jag själv har. Jag säger till dem: ”Läs inte! Ta inte åt er för ni vet ju vad jag kan”. Och jag vet själv vad jag kan. Sedan är det upp till mig att visa det på plan. Det gör man genom att göra sin rehab rätt och att varje dag försöka bli en bättre fotbollsspelare.



Under söndagens match mellan Malmö och Utsikten i svenska cupen byttes yttern in med 20 minuter kvar, och imponerade på tränare Henrik Rydström.



– Vi ser nu de kvaliteter som var anledningen till att vi värvade honom. Nu handlar det om att vi ska vara smarta och inte göra ”för mycket” med honom.



Sead Haksabanovic har kontrakt med Malmö FF till och med sommaren 2028.

