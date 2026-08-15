Mjällby dystra facit – kan bli sämsta på 16 år

Mjällby ligger endast fyra poäng över kvalstrecket.

Blekingelaget är påväg att bli den sämsta titelförsvararen sedan 2010.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

I fjol tog Mjällby sitt första SM-guld någonsin. Laget förlorade endast en match på hela året och satte även nytt allsvenskt poängrekord.

2026 har det gått betydligt tyngre. Efter 15 spelade omgångar befinner sig laget endast fyra poäng över kvalstrecket med en match mindre en sina tabellkonkurrenter.

Mjällby är på god väg att bli den sämsta titelförsvararen i allsvenskan sedan 2010. Då lyckades AIK med med och näppe invika att bli degraderade året efter man vunnit SM-guldet. Gnaget landade tillslut på 35 poäng, sex poäng över kvalstrecket. Det är än idag det sämsta titelförvaret sedan allsvenskan utökades till 16 lag.

Den mindre smickrande bedriften kan Mjällby vara på väg att överträffa.

Kan bli första på 56 år

2010 hade AIK spelat ihop 15 poäng efter halva serien spelad. 16 år senare har de nuvarande mästarna från Listerlandet skrapat ihop 17 pinnar efter lika många matcher.

Om Mjällby bibehåller samma poängskörd över den andra halvan av säsongen kommer man landa på 34 inspelade poäng, en mindre än vad AIK tillslut lyckades ta 2010.

Skulle Blekingelaget gå ett steg längre och åka ur serien blir man den första regerande mästaren att bli degraderas sedan 1970, då IFK Göteborg åkte ur allsvenskan året efter att ha lyft Von Rosens pokal.