Djurgården på säker mark – efter sent segermål

Djurgården tog tre blytunga poäng mot Växjö.

Stockholmarna klättrade därmed upp på säker mark i allsvenskan.

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Djurgården har haft en minst sagt tung säsong i damallsvenskan. För två omgångar sedan låg laget på en negativ kvalplats efter att ha vunnit endast två matcher under den första halvan av säsongen.

Nu ser lyckan ut att ha vänt för blåränderna.

I den förra omgången besegrades jumbon IK Uppsala med hela 8–0 och under fredagen kom nästa viktoria. Den här satt däremot mycket hårt inne.

Efter den första halvleken ledde Djurgården med 2–0 borta mot Växjö DFF efter mål av Urara Watanabe och Olivia Ulenius. Efter paus tappade gästerna initiativet och efter 67 minuter hade smålänningarna hämtat upp till 2–2.

Det såg också ut att bli slutresultatet, men precis efter att klockan passerat 90 minuter gjorde Urara Watanabe sitt andra mål i matchen och sköt segern till Djurgården.

Blåränderna klättrar därmed upp över kvalstret i den allsvenska tabellen, med två poäng ner till IFK Norrköping som har en match mer spelad.