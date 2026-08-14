Ciro Immobile avslutar karriären: ”En legend”

Paris FC blev Ciro Immobiles sista stopp i karriären.

Den franska klubben meddelar att anfallaren lägger skorna på hyllan.

– Vi uppskattar och respekterar djupt allt du har gjort för oss, säger sportchefen Marco Neppe.

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Efter att ha representerat klubbar Italien, Spanien, Tyskland, Turkiet och slutligen Frankrike väljer Ciro Immobile att avsluta sin långa karriär. Anfallarens sista klubb Paris FC meddelar beslutet på sin hemsida.

”Hans engagemang, hans insatser och den outtröttliga energi han bidrog med till gruppen beskriver hans personlighet bäst. Ciro var alltid positiv, ambitiös och fokuserad på lagets bästa. Vi uppskattar och respekterar djupt allt du har gjort för oss. Ciro, vi önskar dig nu allt det bästa i nästa kapitel av ditt liv. Stort tack”, skriver klubbens sportchef Marco Neppe.

Italienaren anslöt under vintern och gjorde sex mål på tolv matcher i vad som var klubbens första säsong i den franska högstaligan på 46 år.

Immobile är mest ihågkommen för sina åtta säsonger i Lazio, där han med sina 207 fullträffar i alla tävlingar blev klubbens främsta målskytt genom tiderna. I Serie A svarade anfallaren för sammanlagt 201 mål. Det gör honom till ligans åttonde bästa målgörare någonsin.

För det italienska landslaget blev det 17 mål på 57 landskamper.