Dynamo Dresden sätter ner foten mot ”arena-vloggare”

Dynamo Dresdens klubbledning har fått nog.

Nu förbjuds viss videoupptagning på läktaren.

– Vi vill bidra till att alla besökare på stadion känner sig bekväma och kan uppleva matchen tillsammans, skriver klubben i ett uttalande.

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Dynamo Dresden har gjorts sig kända som ett starkt publiklag i den tyska fotbollen. Det har också gjort det vanligare att publiken filmar under matchen och sedan lägger ut på diverse sociala medier.

Det fenomenet vill nu klubben komma till bukt med.

I ett uttalande förkunnar Dynamo Dresden att det framöver kommer vara förbjudet att filma i syfte att sprida materialet vidare.

”Att filma matchsituationer och arenabesök i syfte att tjäna pengar på materialet är inte tillåtet enligt stadionreglerna. Förbudet syftar framför allt till att skydda medierättigheterna och de kommersiella rättigheterna som tillhör våra tv-partners. När innehåll monetariseras är det i första hand de som skapar innehållet som tjänar på det, medan vår förening inte får någon del av intäkterna”, skriver klubben.

Videoupptagning för privat bruk kommer däremot vara tillåten.

”Vi vill bidra till att alla besökare på arenan känner sig bekväma och kan uppleva matchen tillsammans. Många supportrar vill kunna njuta av sin arenaupplevelse utan att ständigt ha kameror eller inspelningar precis intill sig. Hänsyn och ömsesidig respekt är därför viktiga förutsättningar för en positiv stämning på läktarna”,

Dynamo Dresden vann åtta ligatitlar under det forna Östtyskland. Sedan den tyska återföringen 1990 har det gått betydlig sämre och laget har inte spelat i Bundesliga sedan 1995.

Idag håller klubben till i 2. Bundeliga, den tyska andradivisionen.