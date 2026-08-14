Momoh Kamara bakom allting när Elfsborg krossade VSK

Västerås SK hade inte mycket att sätta emot på Borås Arena.

Elfsborg vann klart efter att Momoh Kamara legat bakom alla målen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Västerås SK tog en imponerande seger hemma mot Djurgården i den förra omgången efter att ha åkt på storstryk mot Stockholmarna en vecka innan.

Under fredagskvällen svängde pendeln tillbaka för Alexander Rubins lag.

Elfsborg besegrade VSK med klara 3–0, mycket tack vare Momoh Kamara. 21-åringen låg bakom alla tre målen för Boråslaget.

I den 18:e minuten spelade yttern fram till Julius Magnusson som placerade in ledningsmålet precis innanför straffområdesgränsen. Därefter tog Kamara över tillställningen helt på egen hand.

När klockan kasserat 70 minuter spelade Niklas Hult in bollen i boxen, varpå Kamara kunde styra in 2–0. Lite mer en fem minuter senare bjöd yttern från Sierra Leone på matchen höjdpunkt när han placerade in 3–0 med vänsterfoten från distans.

Resultat innebär att Elfsborg tar sin tredje raka seger och kliver upp på Europaplats i den allsvenska tabellen.