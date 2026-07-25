Mjällby förlorade mot Kalmar

Kalmar FF tog emot Mjällby AIF.

Då kunde hemmalaget ta tre poäng mot de regerande svenska mästarna.

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Mjällby fick en drömstart när matchen väl drog i gång. Redan i den tredje minuten slog Elliot Stroud till med ett skott utifrån och gav gästerna ledningen.

Kalmar svarade i den 18 minuten efter en hörna. Aboubacar Keita nådde högst och nickade in kvitteringen till 1–1.

Det var också ställningen i halvtid.

Den andra halvleken bjöd på målchanser åt båda håll. I den 64 minuten var Charles Sagoe Junior nära att ge Kalmar ledningen, men Robin Wallinder stod för en vass räddning.

Fem minuter senare fick dock Sagoe Junior sin revansch. I den 69 minuten hittade han rätt och sköt in 2–1 till hemmalaget.

Kalmar höll undan och vann med 2–1.

För Mjällby var det den sjunde raka allsvenska matchen utan seger. Laget har nu inte vunnit i serien sedan den 9 maj.

Förlusten innebär att Mjällby ligger kvar på tionde plats i allsvenskan med 17 poäng. Kalmar har lika många poäng, men klättrar upp till elfte plats.