Vid seger mot Malmö FF kan Mjällby leda allsvenskan med sju poäng.

Trots det lägger Maif-stjärnan Herman Johansson all press på MFF.

– Det är de som måste visa något. Att tabellen visar något annat är lite skit samma, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Den osannolika allsvenska serieledaren och succélaget Mjällby AIF reser till toppmatchen mot Malmö FF med en god känsla i kroppen. Uppstickaren har bara förlorat två av de senaste åtta matcherna rivalerna emellan, och under lördagseftermiddagen kan Maif inkassera sin femte seger på nio matcher mot “storebror” MFF.

Ytterspringaren Herman Johansson, 27, gör sin femte säsong i Mjällby och har hunnit bli en riktig profil i Sölvesborgslaget. Samtidigt är Örnsköldsviksonen inte uppväxt med de heta känslorna mellan Maif och MFF, och har blivit tvungen anamma rivaliteten på annat sätt.

– Man känner av att det har blivit en speciell match. Jag kanske inte har samma känsla som resten av klubben har, där märker man verkligen att det finns historia. Man märker på de andra i klubben att det är viktigt och att det är speciellt att möta Malmö, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det finns någon historia om att Hasse (Larsson, sportchef i Mjällby) var tokig på någon Malmö-spelare i någon match, och det sitter väl lite i väggarna. Det där lär man sig.

Kastade tröja mot tidigare lagkamraten

Senast lagen möttes var på Strandvallen i slutet av juni. Då slutade sjöslaget med ett kryss, heta känslor och en utvisning.

– Jag tycker att det är kul när det finns lite historia och något som betyder något, och det blir lite gnabb. Det blir en extra krydda med att det finns lite gamla Mjällby-spelare i Malmö. Man kan vilja knäppa dem lite på näsan.

I samband med att Malmö FF:s Colin Rösler tryckte till sin tidigare lagkamrat Alexander Johansson i matchens slutskede, och därmed fick syna domarens röda kort, utspelade sig en uppmärksammad situation. När Rösler var på väg ut i spelartunneln ställde sig Herman Johansson upp på bänken och slängde över en Maif-tröja till den utvisade MFF-försvararen. Tilltaget blev föga uppskattat i Malmö-led och ett smärre tumult utbröt vid sidlinjen.

– Ja, det blev så. Det blåste upp lite mer än vad man tänkte själv. Jag tänkte att det bara var lite roligt “banter”, men det hugger alla andra på – jag tycker mest att det är roligt, säger Mjällby-spelaren och tillägger:

Colin Rösler blir utvisad mot Mjällby. Foto: Bildbyrån.

– Det fanns lite historia där och då tänkte jag att det var på sin plats när det blev som det blev, med att han blev utvisad.

Har du pratat med Colin?

– Vi har inte pratat om det över huvud taget. Jag tror inte att han bryr sig så mycket.

“Det är skit samma”

Mjällby toppar serien med fyra poäng ned till andraplacerade Hammarby. Samtidigt placerar sig MFF på en fjärdeplats med hela tio poäng upp till toppen. Det är dock inget som påverkar Mjällbys inställning till matchen, enligt Herman Johansson.

– Vi är Mjällby som åker till Malmö på bortaplan. Jag tror att approachen till matchen kommer att vara densamma som den alltid har varit; pressen är någonstans på dem – de måste vinna hemma mot Mjällby.

Han fortsätter:

– Så jag tror att det känns i båda lägren. Det är de som måste visa något. Att tabellen visar något annat är lite skit samma. De måste gå för att vinna för att hänga med.

Mjällby jublar mot Malö FF i juli 2024. Foto Bildbyrån.

Att Malmö FF är mitt i ett dubbelmöte med ärkerivalen FC Köpenhamn i Champions League-kvalet ser Johansson inte heller som en stor faktor i helgens allsvenska möte.

– De har det tight mellan matcherna. Det är klart att det kanske är lite tunga kroppar i Malmö. Samtidigt kan de komma med ett självförtroende efter att de har varit ute och spelat bra matcher i Europa med ett högt tempo, säger 27-åringen.

Därför vinner Mjällby allsvenskan

Vid en seger i lördagens batalj går Mjällby upp i en sju poäng stor serieledning (Hammarby spelar på söndag) med elva matcher kvar att spela. Enligt superdatorn BETSiE, som har simulerat säsongen tusentals gånger baserat på statistik och data, är det just Maif som är favoriter till att stå med Lennart Johanssons pokal i november. Superdatorn ger Mjällby en vinstchans på hela 48 procent jämfört med andrahandsfavoriten Hammarbys 42,7 procent.

– Leder man allsvenskan med fyra poäng när det är tolv matcher kvar ser jag också att man har en bra möjlighet att vinna guld. Det förvånar mig inte jättemycket, säger Johansson och berättar att han tidigare har sett liknande siffror.

Är ni favoriter?

– Ja, ser man till den där (BETSiE) så är vi väl det, avslutar han.

Matchen mellan Malmö FF och Mjällby AIF sparkas i gång klockan 15:00 under lördagen.